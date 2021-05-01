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Сборные по хоккею

Сборная России по хоккею проиграла швейцарцам в матче Евровызова

Автором единственной заброшенной шайбы стал Фабиан Хайднер
Киллиан Мотте и Эмиль Галимов EPA-EFE/PETER KLAUNZER
Описание
Киллиан Мотте и Эмиль Галимов
© EPA-EFE/PETER KLAUNZER

ТАСС, 1 мая. Сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии со счетом 0:1 в матче Евровызова. Встреча прошла в Швейцарии.

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Шайбу на 34-й минуте встречи забросил Фабиан Хайднер.

В первой игре, которая состоялась в пятницу, швейцарские хоккеисты одержали победу со счетом 3:1. Из-за травмы встречу пропускал капитан сборной России Вадим Шипачев. Ворота сборной России защищал Иван Федотов.

Оба матча являются этапом подготовки национальной команды к чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге. С 13 по 16 мая сборная России выступит на заключительном этапе Евротура - Чешских играх.

На чемпионате мира российские хоккеисты попали в группу А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии. Российские хоккеисты начнут турнир встречей с командой Чехии (21 мая), после чего сыграют с командами Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).

Евровызов - ежегодный международный турнир, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей с 2011 года. Игры Евровызова традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.

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