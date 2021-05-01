Главный тренер сборной России назвал батутистку Лебедеву кандидатом на участие в Олимпиаде

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков считает Яну Лебедеву одним из возможных претендентов на участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал ТАСС после полуфинала чемпионата Европы, который проходит в ледовом дворце спорта "Айсберг" на федеральной территории Сириус.

"Для того, чтобы попасть в команду, наши спортсмены должны набирать баллы. Чемпионат Европы является одним из этапов отбора, тут также нужно набирать суммы баллов. По ходу событий к этому нормативу (57 баллов - прим. ТАСС) приближается Яна Лебедева, она показывает стабильно за 56 баллов", - сказал Рыжков, отвечая на вопрос о возможных кандидатах.

Он добавил, что рассчитывает на то, что в финале спортсмены покажут свой максимум.

Ранее президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров говорил ТАСС, что чемпионат Европы не является квалификационным турниром на Олимпиаду в Токио, процесс отбора уже завершен. У россиян есть по две неименных лицензии у мужчин и женщин.