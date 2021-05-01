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Бокс

Бетербиев не планирует проводить бой против Бивола

Боксеры владеют чемпионскими поясами по разным версиям в одной весовой категории
Артур Бетербиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Артур Бетербиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российский боксер Артур Бетербиев не планирует проводить бой против соотечественника Дмитрия Бивола. Об этом ТАСС заявил глава промоутерской компании Top Rank ("Топ рэнк"), представляющей интересы Бетербиева, Боб Арум.

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В субботу Бивол победил британца Крэйга Ричардса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в этом же весе.

"Нет, бой Бетербиева против Бивола не планируется. Но это не значит, что мы как-то недооцениваем Бивола. Он отличный боксер, у него замечательные менеджеры", - сказал Арум.

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