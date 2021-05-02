Британский боксер Чисора проиграл бывшему чемпиону мира Паркеру

ТАСС, 2 мая. Бывший претендент на титул чемпиона мира британец Дерек Чисора проиграл экс-чемпиону мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе новозеландцу Джозефу Паркеру. 12-раундовый поединок, прошедший в британском Манчестере, завершился победой Паркера решением судей с разногласием голосов.

Двое судей отдали победу Паркеру - 115:113, 116:111, один - Чисоре (115:113).

37-летний Чисора потерпел 11-е поражение при 33 победах (23 нокаутом). Британец был претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), проиграв в 2012 году украинцу Виталию Кличко. В прошлом поединке в октябре 2020 года Чисора уступил бывшему абсолютному чемпиону мира в весовой категории до 90,78 кг украинцу Александру Усику решением судей. Чисора известен скандальным поведением за оплеуху Виталию Кличко, плевок в его брата Владимира, драку с Дэвидом Хэем.

Благодаря победе новозеландец завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBO. 29-летний Паркер одержал 28-ю победу (21 нокаутом) при двух поражениях. Новозеландец владел титулом чемпиона мира WBO в 2016-2018 годах, дважды его защитив. В марте 2018 года он расстался с поясом, проиграв британцу Энтони Джошуа в бою за три титула чемпиона мира по престижным версиям.