Варламов превзошел рекорд "Айлендерс" по продолжительности "сухой" серии

ТАСС, 2 мая. Российский голкипер Семен Варламов превзошел рекорд клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" по продолжительности "сухой" серии.

В ночь на воскресенье "Айлендерс" в гостях играют с "Нью-Йорк Рейнджерс". Идет второй период, счет в матче 3:0 в пользу "Айлендерс". Варламов превзошел рекорд Гленна Реша, который был установлен в 1975 году, - 178 минут 28 секунд.

Варламов выступает за "Айлендерс" с 2019 года, до этого он играл в НХЛ за "Вашингтон" и "Колорадо". В нынешнем сезоне он провел 32 матча, одержал 18 побед и шесть раз отстоял "на ноль".