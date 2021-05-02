Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Теуво Терявяйнен (19-я минута) и Дуги Хэмилтон (65). У проигравших отличился Макс Доми (4).

ТАСС, 2 мая. "Каролина" победила "Коламбус" в овертайме со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Каролина" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в активе 75 очков после 51 игры. "Коламбус" идет восьмым с 43 очками в 52 матчах. В следующем матче "Каролина" 4 мая примет "Чикаго", "Коламбус" в этот же день дома сыграет с "Нэшвиллом".

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников отметился результативной передачей. Всего на его счету в текущем сезоне 38 очков (13 шайб + 25 передач) в 51 игре.

В других матчах игрового дня "Бостон" в гостях победил "Баффало" (6:2), "Детройт" на выезде в серии буллитов обыграл "Тампу" (1:0 Б), "Филадельфия" на своем льду уступила "Нью-Джерси" (1:4), "Вашингтон" дома проиграл "Питтсбургу" (0:3) - капитан столичного клуба Александр Овечкин пропустил четвертый матч подряд из-за травмы, а голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 23 броска.

"Торонто" на своем льду уверенно обыграл "Ванкувер" (5:1), а "Оттава" в гостях в овертайме проиграла "Монреалю" (2:3 ОТ), российский защитник проигравших Артем Зуб и форвард Евгений Дадонов записали на свой счет по результативной передачи.