"Миннесота" обыграла "Сент-Луис" в матче НХЛ. Капризов отметился передачей

В составе победителей шайбы забросили Матч Цуккарелло (27-я минута), Нико Штурм (55), Йонас Бродин (60) и Кевин Фиала (63). У проигравших отличились Джордан Кайру (18), Сэмми Блэйс (19) и Давид Перрон (33).

ТАСС, 2 мая. "Миннесота" победила "Сент-Луис" в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в текущем сезоне 43 очка (23 шайбы + 20 передач).

"Миннесота" занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, имея в активе 68 очков в 50 матчах. "Сент-Луис" идет четвертым с 53 очками в 49 играх. В следующем матче "Миннесота" 4 мая дома сыграет с "Вегасом", "Сент-Луис" в этот же день примет "Анахайм".

В других матчах игрового дня "Нэшвилл" дома в овертайме обыграл "Даллас" (1:0 ОТ), российский голкипер гостей Антон Худобин отразил 33 броска, а "Колорадо" на своем льду победил "Сан-Хосе" (4:3), российский форвард гостей Александр Барабанов забросил шайбу и сделал результативную передачу.