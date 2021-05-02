Боксер Энди Руис выиграл первый поединок после расставания с тремя титулами чемпиона мира

ТАСС, 2 мая. Американец Энди Руис одержал победу в первом поединке после расставания с тремя титулами чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по престижным версиям. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Карсоне (США, штат Калифорния), он выиграл у соотечественника Криса Арреолы единогласным решением судей (117:110, 118:109, 118:109).

Руис провел первый поединок после того, как в декабре 2019 года проиграл британцу Энтони Джошуа решением судей и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Соперники провели второй поединок между собой - в первом в июне победу одержал Руис техническим нокаутом в седьмом раунде. Джошуа воспользовался пунктом о реванше в контракте.

В послужном списке 31-летнего Руиса теперь 34 победы (22 нокаутом) и два поражения. В 2016 году он проиграл новозеландцу Джозефу Паркеру решением судей в бою за титул чемпиона мира WBO.

40-летний Арреола потерпел седьмое поражение при 38 победах (33 нокаутом) и одной ничьей. Он трижды боксировал за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), проиграв украинцу Виталию Кличко техническим нокаутом в десятом раунде в 2009 году, канадцу Бермейну Стиверну техническим нокаутом в шестом раунде в 2014 году и американцу Деонтею Уайлдеру техническим нокаутом в восьмом раунде в 2016 году.