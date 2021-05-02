Чемпион мира по хоккею Виктор Тихонов перешел в "Салават Юлаев"

ТАСС, 2 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" подписал контракт с нападающим Виктором Тихоновым. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне Тихонов играл за казанский "Ак Барс". Он принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, забросил 14 шайб и отдал 14 голевых передач.

В 2008 году Тихонов был выбран в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 28-м номером командой "Финикс". Нападающий является чемпионом мира 2014 года, а также серебряным призером мирового первенства в 2015 году.