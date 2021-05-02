Футболист ЦСКА Влашич сумел избежать серьезной травмы колена в матче с "Уфой"

ТАСС, 2 мая. Результаты обследования полузащитника футбольного клуба ЦСКА хорвата Николы Влашича допускают возможность, что травма игрока не носит серьезного характера. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Влашич был заменен в субботу в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы" (1:1) из-за боли в колене.

"Влашич прошел МРТ, первые результаты обследования обнадеживают и позволяют предположить, что Влашич выбыл не на долгий срок", - говорится в сообщении.

В следующем туре ЦСКА 8 мая примет "Краснодар".