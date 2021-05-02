Прыгуны в воду Кузнецов и Шлейхер завоевали лицензию на Олимпийские игры

ТАСС, 2 мая. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали бронзовыми призерами в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на Кубке мира в Токио, что позволило им завоевать для сборной России олимпийскую лицензию. Турнир является последним среди квалификационных в этом в виде спорта в преддверии Олимпийских игр.

Победу одержали британцы Дэниел Гудфеллоу и Джек Ло (440,94 балла), которые отобрались на Игры ранее. Олимпийские лицензии достались четырем сборным, которые расположились на прошедших соревнованиях следом за британцами. Это команды Германии (433,92), России (415,86), США (414,18) и Италии (412,68).

В прыжках с 10-метрового трамплина среди мужчин россияне сумели завоевать лицензию ранее. Россиянки в синхронных прыжках отобраться на Олимпийские игры не сумели: в Токио Кристина Ильиных и Мария Полякова стали седьмыми на трехметровом трамплине, Екатерина Беляева и Юлия Тимошина заняли шестое место в прыжках с 10-метрового трамплина.

Кубок мира завершится 6 мая, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.