"Торпедо" считает БСА "Лужники" приоритетным вариантом при выходе в премьер-лигу

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Большая спортивная арена "Лужники" является приоритетным вариантом домашнего стадиона для клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Торпедо" в случае выхода в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Торпедо" Дмитрий Ганичев.

В июле 2020 года стадион имени Эдуарда Стрельцова был закрыт на реконструкцию, команда проводит домашние матчи в Спортгородке в "Лужниках". В случае выхода в премьер-лигу "Торпедо" потребуется временно арендовать стадион, соответствующий критериям чемпионата.

"В данный момент ведутся подготовительные работы для прохождения лицензирования [в РПЛ], безусловно, мы рассматриваем два варианта: участие в следующем сезоне в РПЛ в случае решения спортивных задач по итогам сезона и возможное выступление в ФНЛ в том случае, если команда не попадет в стыковые матчи либо потерпит поражение по итогам стыковых матчей, оба варианта рассматриваются, - сказал Ганичев. - Работа с соответствующим департаментом клуба в этом направлении ведется, понятно, что ключевая история с домашним стадионом, потому что в РПЛ определенные требования к вместимости и в Спортгородке в "Лужниках" проводить домашние матчи [в РПЛ] нельзя. Но руководство нашего клуба не раз отмечало, что ведутся переговоры по подбору арены в Москве, если команда сможет выйти в РПЛ. Приоритетный вариант - Большая спортивная арена "Лужники", также был контакт со стадионом "Спартака" ("Открытие Банк - Арена" - прим. ТАСС).

"Я думаю, что много факторов будет играть роль, поскольку сейчас команда тренируется в "Лужниках", то есть инфраструктура комплекса хорошо знакома, уже налажены хорошие человеческие связи. Основной акционер клуба Роман Авдеев недавно заявил, что все строительные работы по стадиону будут проводиться в соответствии с планом, даты никуда в сторону увеличения сроков на сегодняшний день не сдвигаются, все в плановом и рабочем режиме", - добавил собеседник агентства.

"Торпедо" с 68 очками после 39 игр занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ за три тура до окончания турнира. Отставание от идущей четвертой "Алании" из Владикавказа составляет пять очков, четвертая позиция позволяет команде сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ.