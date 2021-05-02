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Футбол в России

"Химки" в меньшинстве обыграли "Урал" в матче чемпионата России по футболу

Единственный гол забил Мохамед Конате
Игроки "Химок" Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Игроки "Химок"
© Гавриил Григоров/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 2 мая. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арена-Химки".

Мяч забил Мохамед Конате (10-я минута). На 15-й минуте главный арбитр Владимир Москалев после помощи видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку за грубое нарушение полузащитнику "Химок" Александру Трошечкину. Удаление стало для футболиста вторым в 23 играх РПЛ нынешнего сезона.

"Химки" одержали восьмую домашнюю победу подряд и с 44 очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, "Урал" с 31 очком находится на 12-й строчке.

В следующем туре "Химки" 10 мая на выезде сыграют с московским "Спартаком", "Урал" в этот же день примет "Ростов".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27177365-2458
2Локомотив27164743-2952
3Спартак27155750-3350
4Рубин28154937-3049
5Сочи28147747-3249
6ЦСКА28145946-2947
7Динамо281441041-3146
8Химки281351034-3744
9Ростов271241134-3140
10Краснодар281151248-4138
11Ахмат281061231-3536
12Урал28613925-3531
13Арсенал27651624-4323
14Ротор28561713-4921
15Уфа28561724-4521
16Тамбов27342017-5513
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