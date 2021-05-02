"Химки" в меньшинстве обыграли "Урал" в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 2 мая. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арена-Химки".

Мяч забил Мохамед Конате (10-я минута). На 15-й минуте главный арбитр Владимир Москалев после помощи видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку за грубое нарушение полузащитнику "Химок" Александру Трошечкину. Удаление стало для футболиста вторым в 23 играх РПЛ нынешнего сезона.

"Химки" одержали восьмую домашнюю победу подряд и с 44 очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, "Урал" с 31 очком находится на 12-й строчке.

В следующем туре "Химки" 10 мая на выезде сыграют с московским "Спартаком", "Урал" в этот же день примет "Ростов".