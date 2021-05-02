"Химки" в меньшинстве обыграли "Урал" в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 2 мая. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арена-Химки".
Мяч забил Мохамед Конате (10-я минута). На 15-й минуте главный арбитр Владимир Москалев после помощи видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку за грубое нарушение полузащитнику "Химок" Александру Трошечкину. Удаление стало для футболиста вторым в 23 играх РПЛ нынешнего сезона.
"Химки" одержали восьмую домашнюю победу подряд и с 44 очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, "Урал" с 31 очком находится на 12-й строчке.
В следующем туре "Химки" 10 мая на выезде сыграют с московским "Спартаком", "Урал" в этот же день примет "Ростов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|17
|7
|3
|65-24
|58
|2
|Локомотив
|27
|16
|4
|7
|43-29
|52
|3
|Спартак
|27
|15
|5
|7
|50-33
|50
|4
|Рубин
|28
|15
|4
|9
|37-30
|49
|5
|Сочи
|28
|14
|7
|7
|47-32
|49
|6
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|46-29
|47
|7
|Динамо
|28
|14
|4
|10
|41-31
|46
|8
|Химки
|28
|13
|5
|10
|34-37
|44
|9
|Ростов
|27
|12
|4
|11
|34-31
|40
|10
|Краснодар
|28
|11
|5
|12
|48-41
|38
|11
|Ахмат
|28
|10
|6
|12
|31-35
|36
|12
|Урал
|28
|6
|13
|9
|25-35
|31
|13
|Арсенал
|27
|6
|5
|16
|24-43
|23
|14
|Ротор
|28
|5
|6
|17
|13-49
|21
|15
|Уфа
|28
|5
|6
|17
|24-45
|21
|16
|Тамбов
|27
|3
|4
|20
|17-55
|13