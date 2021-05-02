Терюшков: Глушаков не сыграет со "Спартаком" в следующем туре РПЛ

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Химки" Денис Глушаков с большой долей вероятности не сыграет в оставшихся двух матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги нынешнего сезона. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Глушаков получил травму колена 10 апреля в матче с "Тамбовом".

"Денис восстанавливается, мы не будем ни в коем случае рисковать его здоровьем. Лучше пропустить две игры и уже в следующем сезоне сыграть два полноценных матча со "Спартаком", осуществить его мечту - забить "Спартаку", - сказал Терюшков.

В воскресенье "Химки" в 28-м туре выиграли у "Урала" со счетом 1:0. В оставшихся двух турах команда сыграет со "Спартаком" на выезде 10 мая и дома с "Сочи" 16 мая.