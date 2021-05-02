Болельщики "Манчестер Юнайтед" проникли на "Олд Траффорд" и устроили акцию протеста

ТАСС, 2 мая. Болельщики футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" проникли на поле "Олд Траффорд" и устроили акцию протеста против семьи Глейзеров, владеющей командой, за несколько часов до матча чемпионата Англии с "Ливерпулем". Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

По информации телеканала, болельщики продолжают протестовать из-за решения руководства манчестерского клуба о вступлении в Суперлигу. Они требуют ухода семьи Глейзеров, которая владеет клубом с 2005 года.

Матч 34-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" состоится на стадионе "Олд Траффорд" в воскресенье и начнется в 18:30 мск.

19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но позднее на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а еще через несколько дней из ее состава вышли "Атлетико", "Интер" и "Милан".