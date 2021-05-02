Сборная России по прыжкам на батуте будет готовиться к Олимпиаде в японской Вадзиме

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Сборная России по прыжкам на батуте планирует готовиться к Олимпийским играм в Токио в японской Вадзиме. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Алексей Рыжков.

Олимпийский турнир в этой дисциплине пройдет с 30 по 31 июля.

"У нас уже все было запланировано еще до пандемии, не будем менять планы. Мы начинаем готовиться на нашей домашней базе в Новогорске, а на заключительный этап мы едем в Японию, к нашим японским партнерам. В городе Вадзима, это на побережье, созданы все условия", - сказал Рыжков.