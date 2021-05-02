Тренер сборной назвал великолепным результат на чемпионате Европы по прыжкам на батуте

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков остался доволен выступлением команды на чемпионате Европы. Об этом он рассказал ТАСС.

Чемпионат Европы проходил в Сочи с 29 апреля по 2 мая. Россиянки выиграли золото в командных соревнованиях, мужская сборная России - в командных соревнованиях в двойном мини-трампе, Анна Корнетская и Сусана Кочесок победили в синхронных прыжках, в двойном мини-трампе чемпионкой стала Галина Бегим, в дисциплине "акробатическая дорожка" - Вадим Афанасьев.

"Я считаю, что вся сборная команда, и старшая, и младшая, показала великолепнейший результат. Хочу отдельно отметить нашу юношескую команду, она выиграла все дисциплины, - сказал Рыжков. - Мы такого не видели, наверное, с 2006 года, когда наша основная команда выиграла все. В олимпийской дисциплине, в индивидуальных прыжках, у юношеской команды первое, второе и первое, третье места, то есть очень мощный потенциал".

"Я предполагаю, что после Олимпийских игр будет смена состава, думаю, будет достойная смена поколений. Что касается основного состава, если рассматривать олимпийские дисциплины, чемпионат выиграла Яна Лебедева, молодая спортсменка. Ее перспективы и потенциал были видны с детства", - добавил он.

Тренер рассказал об этапах подготовки к Олимпиаде. "Должны быть два этапа Кубка мира, это тоже будет одним из этапов подготовки к Олимпиаде. Юниоров приметили, безусловно", - подчеркнул он.