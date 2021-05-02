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Футбол в России

Черчесов отметил работу тренерского штаба Семака после победы "Зенита" в чемпионате России

Главный тренер сборной России по футболу пожелал петербургскому клубу успешно выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Андрей Васильев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Андрей Васильев/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" стал чемпионом России в седьмой раз благодаря в том числе грамотной и профессиональной работе тренерского штаба команды. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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"Мои поздравления игрокам, тренерам, руководителям и всем болельщикам "Зенита" с третьей подряд победой в российском чемпионате. Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоеваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле знал свое место и проявлял лучшие качества, - сказал Черчесов. - Отмечу грамотную профессиональную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком. Желаю "Зениту" успешно выступить в заключительных матчах сезона и в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а игроков сборной России ждем 20 мая в Новогорске для подготовке к чемпионату Европы".

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