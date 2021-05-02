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Футбол в России

Дзюба: футболистам "Зенита" пора показать себя в Лиге чемпионов

Капитан команды отметил атмосферу на стадионе во время чемпионского матча
Артем Дзюба Александр Демьянчук/ТАСС
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Артем Дзюба
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 2 мая. Футболисты петербургского "Зенита" должны показать хорошие результаты в Лиге чемпионов. Об этом в прямом эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал капитан команды Артем Дзюба.

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В воскресенье "Зенит" на своем поле разгромил "Локомотив" со счетом 6:1 и за два тура до финиша чемпионата гарантировал себе первое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Команда из Санкт-Петербурга в третий раз подряд стала чемпионом России. "Зенит" в следующем сезоне выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Думал, что эмоции будут не такие острые, но именно из-за атмосферы потрясающей было прекрасно победить так крупно и так уверенно. Соперник подходящий, у них была победная серия. Многие думали, что они выиграют", - сказал Дзюба.

"Хотелось бы, чтобы сохранили костяк. Не хочется расставаться, когда уже все гаечки притерлись. Пора бы уже показать себя в Лиге чемпионов", - добавил капитан "Зенита".

В двух последних розыгрышах Лиги чемпионов "Зенит" занимал последнее место в группе.

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