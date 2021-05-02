Малафеев: соперники не доставили "Зениту" много хлопот в этом сезоне

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Соперники по Тинькофф - Российской премьер-лиге не доставили петербургскому "Зениту" много хлопот в сезоне-2020/21. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе "Зенита" Вячеслав Малафеев.

В воскресенье "Зенит" обыграл московский "Локомотив" со счетом 6:1 в домашнем матче 28-го тура и досрочно стал победителем чемпионата.

"Зенит" провел чемпионат очень мощно, соперники не доставили много хлопот в этом сезоне, хотя, конечно, были ситуации, где и "Зенит" оступался, но стабильность - это признак мастерства, это позволяет команде становиться чемпионом, - сказал Малафеев. - Есть ли сейчас конкуренты? Соперники последние сезоны не доставляют "Зениту" проблем, в совокупности все это приводит к чемпионству".

Малафеев отметил, что "Зенит" заслуженно стал чемпионом. "Мы все говорили о великолепной серии "Локомотива" (11 побед подряд - прим. ТАСС), матчи хорошо складывались, команде везло, и все их победы были логичными, но череда везения рано или поздно заканчивается, - добавил Малафеев. - "Зенит" в этом году выглядел более убедительным и более стабильным на фоне своих соперников. В конечном итоге "Зенит" реализовал свои моменты и возможности, вследствие чего заслужено стал чемпионом России".

"Вклад Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в чемпионство? Если в команде есть такие яркие игроки, которые приносят такой результат, это помогает клубу набирать очки, хорошо, что нет явной зависимости только от одного игрока, в целом, когда присутствует ряд бомбардиров, как Азмун, Дзюба, когда есть из кого выбирать, это делает клуб сильнее, поэтому в этом плане клубу повезло, что есть такие игроки", - подчеркнул собеседник агентства.

Малафееву 42 года, он выступал за "Зенит" с 1999 по 2016 год. В составе команды из Санкт-Петербурга он четыре раза выигрывал чемпионат России, является трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.