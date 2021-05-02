Миллер: Санкт-Петербург гордится чемпионскими титулами "Зенита"

ТАСС, 2 мая. Санкт-Петербург гордится тремя титулами чемпиона России по футболу, которые завоевал "Зенит" в течение последних трех сезонов. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Зенит" третий раз подряд стал чемпионом России по футболу

В воскресенье "Зенит" разгромил московский "Локомотив" со счетом 6:1 и в третий раз подряд стал чемпионом России по футболу.

"Третий подряд чемпионский трофей на нашей аллее. Золотой аллеей гордится футбольная столица. "Зенит" - чемпион", - сказал Миллер.

"Зенит" стал чемпионом России в третий раз подряд и в седьмой раз в общей сложности, также в активе клуба одна победа в чемпионате СССР (1984). "Зенит" является обладателем Кубка СССР, четырехкратным победителем Кубка России, пятикратным обладателем Суперкубка России, победителем Кубка Российской премьер-лиги. В 2008 году "Зенит" выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.