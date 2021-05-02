Число зрителей на Roland Garros будет ограничено

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Число зрителей на кортах Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) будет ограничено в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Об этом в эфире спортивной передачи телеканала France 3 сообщил французский министр народного образования, по делам молодежи и спорта Жан-Мишель Бланкер.

Вводимое ограничение будет двойным. На кортах не должно быть занято более 35% мест, а число зрителей не должно превышать 1 тыс. Министр не уточнил, будет ли относиться ограничение ко всем матчам или же в отношении финальных встреч правила будут изменены. Как отмечает агентство Франс Пресс, этого нельзя исключать, так как согласно плану правительства по ослаблению ограничений по COVID-19 ко времени проведения финальных встреч чемпионата, то есть к 9 июня, в стране запланирован переход к норме в 65% занимаемых мест на стадионах и с максимальным числом зрителей на матчах до 5 тыс.

Относительно вечерних сессий на турнире Бланкер не исключил, что если эпидемиологическая ситуация позволит, то будет отменено решение проводить их из-за действующего комендантского часа без зрителей. "Рассматривается возможность их присутствия с соответствующим заполненным формуляром справки", - сказал министр. Бланкер также не исключил, что зрители будут допускаться на матчи только по предъявлению "санитарного пропуска" - то есть справки о негативном тесте или справки о пройденной вакцинации.

Говоря в целом о французском спорте, Бланкер также сообщил, что спортсмены высшей категории получили несколько дней назад право пройти вакцинацию на добровольной основе. "Это совершенно нормальное решение, к тому же таких спортсменов немного", - добавил министр.

Roland Garros пройдет в Париже с 30 мая по 13 июня.