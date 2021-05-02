В Казанском марафоне приняли участие свыше 14 тыс. человек

КАЗАНЬ, 2 мая. /ТАСС/. Ак Барс Банк Казанский марафон, прошедший в столице Татарстана в седьмой раз, собрал более 14 тыс. участников из 67 регионов России и 29 стран мира. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе марафона.

Среди мужчин победителем стал Степан Киселев, у женщин первой к финишу пришла Луиза Дмитриева.

"У меня личный рекорд 02:28.35, а сейчас - 02:31.50, - сказал Дмитриева. - Хочется всегда бежать по максимуму быстро. Организация действительно хорошая. Буду ждать приглашения еще и с радостью приеду".

"Марафон - это преодоление для людей, для себя, достижение цели, - отметил директор Казанского марафона Вадим Янгиров. - Наша задача сделать это для людей более качественно, более празднично, чтобы все остались довольны этим праздником. И мы работаем ради радости людей, которую видим на финише".

Казанский марафон проводится ежегодно с 2015 года, в 2020-м он был отменен из-за пандемии коронавируса. В нынешнем году мероприятие посвящено 90-летию со дня создания всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).