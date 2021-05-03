"Лион" на выезде обыграл "Монако" в матче чемпионата Франции, забив два гола в меньшинстве

ТАСС, 3 мая. "Лион" одержал победу над "Монако" со счетом 3:2 в гостевом матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мемфис Депай (57-я минута), Марсело (77) и Райан Шерки (89). Два последних гола "Лион" забил в меньшинстве, на 70-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник Максенс Какере. У проигравших мячи на счету Кевина Фолланда (25) и Виссама Бен-Йеддера (86).

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропустил матч из-за заражения коронавирусом.

В турнирной таблице "Лион" занимает четвертое место, набрав 70 очков, "Монако" с 71 очком идет третьим. Третья команда чемпионата Франции в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов, четвертая - в групповом этапе Лиги Европы. На первом месте за три тура до конца чемпионата идет "Лилль" (76 очков), на втором - ПСЖ (75), первые два место дают право в следующем сезоне выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Лион" в следующем туре 8 мая примет "Лорьян", "Монако" 9 мая в гостях сыграет с "Реймсом".