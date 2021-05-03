Шайба Сергачева принесла "Тампе" победу над "Детройтом" в матче НХЛ

ТАСС, 3 мая. "Тампа" одержала победу над "Детройтом" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Блейк Коулман (1-я минута) и российский защитник Михаил Сергачев (22). Для россиянина этот гол стал третьим в 52 матчах текущего сезона, также на его счету 26 результативных передач. У проигравших отличился Филип Задина (34), результативной передачей отметился российский нападающий Владислав Наместников, набравший в 51 матче нынешнего сезона 15 (6+9) очков.