Шайба Сергачева принесла "Тампе" победу над "Детройтом" в матче НХЛ

ТАСС, 3 мая. "Тампа" одержала победу над "Детройтом" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Блейк Коулман (1-я минута) и российский защитник Михаил Сергачев (22). Для россиянина этот гол стал третьим в 52 матчах текущего сезона, также на его счету 26 результативных передач. У проигравших отличился Филип Задина (34), результативной передачей отметился российский нападающий Владислав Наместников, набравший в 51 матче нынешнего сезона 15 (6+9) очков.
В турнирной таблице Центрального дивизиона "Тампа" занимает второе место, набрав 73 очка в 52 матчах. "Детройт", имеющий в активе после 54 игр 45 очков, идет седьмым.
"Тампа", ранее обеспечившая себе участие в плей-офф, в следующем матче 6 мая примет "Даллас". "Детройт" 8 мая в гостях встретится с "Коламбусом".