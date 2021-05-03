"Коламбус" объявил о подписании контракта с хоккеистом Чинаховым

ТАСС, 3 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" подписал контракт новичка с российским форвардом Егором Чинаховым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на три года и начинает действовать с текущего сезона. Однако, по информации хоккейного обозревателя Аарона Порцлайна, дебютировать в нынешнем чемпионате у него не получится, поскольку ему не успеют оформит рабочую визу.

"Мы очень рады подписать контракт с Егором и очень рады его приверженности "Коламбусу", - сказал генеральный менеджер клуба Ярмо Кекалайнен. - Он умный, динамичный игрок, который провел очень хороший сезон в КХЛ, мы с нетерпением ждем его дальнейшего развития в качестве члена нашей организации".

Чинахову 20 лет, он был выбран "Коламбусом" в первом раунде драфта 2020 года под общим 21-м номером. В минувшем сезоне он стал победителем Континентальной хоккейной лиги в составе "Авангарда", в Кубке Гагарина на его счету 7 очков (5 голов + 2 результативные передачи) в 21 матче. В регулярном чемпионате минувшего сезона он провел 32 матча, в которых набрал 17 очков (10+7).