"Локомотив" призвал прояснить ситуацию с болельщиками команды на матче с "Зенитом"

Встреча прошла в воскресенье в Петербурге и завершилась победой "Зенита" со счетом 6:1. По итогам матча петербургский клуб досрочно гарантировал себе победу в чемпионате России. В заявлении "Локомотива" отмечается, что в клуб поступают жалобы от болельщиков, в отношении которых во время матча были предприняты чрезмерные ограничительные меры.

ТАСС, 3 мая. Московский "Локомотив" призывал футбольные власти страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению во время матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом". Об этом говорится в опубликованном на сайте клуба заявлении.

"Обращаем внимание руководства Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза на ситуацию, возникшую в период проведения матча, - говорится в заявлении. - Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга. Это тем более необходимо, поскольку стадион "Газпром-Арена" и "Зенит" совсем скоро будут трижды принимать гостей в рамках выступления в Лиге чемпионов".

В заявлении "Локомотива" отмечается, что для болельщиков команды было предоставлено 1 817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2 тыс. (при заполняемости стадиона на 75%). Кроме того, болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы "Локомотива". Таким образом, выделенная для гостей часть трибун была переполнена, служба безопасности "Зенита" не предусмотрела достаточного количества резервных мест.

"Локомотив" отмечает, что в середине второго тайма болельщиков команды не выпускали в подтрибунное помещение - выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа, что подтверждается имеющейся видеосъемкой. Клуб указал на "абсолютно вопиющее отношение к болельщикам "Локомотива" после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка". "По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены, - говорится в заявлении. - Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми".

"Все вышеперечисленные факты говорят о чрезмерных мерах со стороны "Зенита" и представителей правопорядка в отношении болельщиков "Локомотива", которые приехали поддержать свою команду и посетить один из красивейших городов России и Европы - Санкт-Петербург. Футбол должен приносить радость болельщикам, даже если это болельщики команды гостей", - говорится в заявлении.