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Футбол в Германии

Спортивный директор "Боруссии" уверен, что футболист Холанд не покинет клуб летом

По мнению Себастьяна Келя, норвежский футболист полностью идентифицирует себя с клубом"

ТАСС, 3 мая. Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не покинет футбольный клуб в летнее трансферное окно. Уверенность в этом в эфире программы Doppelpass телеканала Sport1 высказал спортивный директор клуба Себастьян Кель.

По ходу текущего сезона в СМИ неоднократно появлялась информация об интересе к Холанду со стороны многих ведущих европейских клубов, среди которых английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", испанские "Реал" и "Барселона".

"Я понимаю, что Эрлинг Холанд будет играть за "Боруссию" в новом сезоне, - сказал Кель. - Эрлинг полностью согласен. Я вижу его каждый день и могу сказать, что он полностью идентифицирует себя с клубом".

Контакт норвежца с дортмундским клубом действует до июня 2024 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €110 млн.

Холанду 20 лет, в нынешнем сезоне норвежский футболист провел 38 матчей в разных турнирах, забил 37 мячей и отдал 11 голевых передач.

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