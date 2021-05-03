Даниил Медведев сохранил третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 3 мая. Россиянин Даниил Медведев сохранил третью позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Россиянин Андрей Рублев остался на седьмой позиции, Карен Хачанов - на 23-й, Аслан Карацев - на 27-й.

Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP от 3 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 963 очка;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 810;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) - 9 700;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8 365;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 7 910;

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 6 125;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 000;

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 5 875;

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 765;

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 493...

23 (23). Карен Хачанов (Россия) - 2 280...

27 (27). Аслан Карацев (Россия) - 2 087.