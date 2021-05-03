Центр единоборств планируют построить в 2022 году на месте "Ледяного куба" в Сириусе

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Современный комплекс для занятия единоборствами с тренировочными залами, гостиницей и высокотехнологичным центром спортивной медицины появится на федеральной территории Сириус на месте бывшего центра керлинга "Ледяной куб". Реконструкцию планируют завершить в конце 2022 года, сообщил ТАСС заместитель руководителя фонда "Талант и успех" Дмитрий Савин.

"Было принято решение, что керлинг переедет в Москву, на Дальний Восток и в другие регионы, а на месте "Ледяного куба" будет создан центр единоборств для занятий дзюдо и самбо. Там будут применены высокотехнологичные методики и штучно имеющиеся в мире тренировочные технологии по этим видам спорта", - сказал Савин. В то же время решается вопрос о сохранении возможности занятий керлингом в Сочи.

Помимо реконструкции самой олимпийской арены, идет строительство двух новых зданий рядом - гостиницы, где смогут разместиться приезжающие на сборы спортсмены, а также тренировочного комплекса. В нем же оборудуют высокотехнологичный центр спортивной медицины на площади 6 тыс. кв. метров.

"После завершения реконструкции, в конце 2022 года, центр единоборств перейдет в собственность фонда "Талант и успех". Медицинский центр будет доступен всем спортсменам во всех видах спорта. Там будет самое современное и высокотехнологичное оснащение - и МРТ, и КТ. Центр войдет в состав медицинского кластера нашей федеральной территории", - отметил Дмитрий Савин.

Реконструкция арены ведется за счет фонда социальных инициатив "Газпрома", на сегодняшний день идет демонтаж центра керлинга, а также строятся здания. По словам Савина, фундамент для них уже залит.

Керлинговый центр "Ледяной куб" был построен для проведения зимних Олимпийских игр в Сочи, он вмещает 3 тыс. зрителей. После завершения Олимпиады арену планировали перенести в другой город, но оставили ее и перепрофилировали под многофункциональный спортивно-развлекательный центр.