ТАСС, 3 мая. Занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин Даниил Медведев рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию. Комментарий спортсмена приводит в Twitter журналист португальской газеты Diario Record Хосе Моргадо.

13 апреля тест на коронавирусную инфекцию Медведева дал положительный результат. В связи с заболеванием россиянин был вынужден пропустить турнир серии "Мастерс" в Монте-Карло.

"Я почувствовал симптомы заболевания, было чувство, что очень холодно. Был немного заложен нос, побаливало горло, чувствовал слабость несколько дней. Было тяжело приходить в себя первые четыре-пять дней, особенно после того, как пролежал в кровати 10 дней, - сказал Медведев. - Сейчас все хорошо, и я рад, что могу вновь тренироваться".

В воскресенье Медведев принял участие в первом матче после выздоровления на турнире ATP в Мадриде. В первом круге парного турнира российский спортсмен и бразилец Марсело Демолинер победили представителей Великобритании Дэниеля Эванса и Нила Скупски со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Медведеву 25 лет, он является победителем 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров Большого шлема - Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021).