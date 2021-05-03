Восстановившийся от травмы Леброн Джеймс не доиграл матч с "Торонто" из-за боли в ноге

ТАСС, 3 мая. Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс не смог провести полный матч против "Торонто" из-за травмы. Об этом заявил главный тренер команды Фрэнк Фогель, комментарий которого приводит агентство Reuters.

В ночь на понедельник "Лейкерс" проиграли на своей площадке "Торонто" (114:121). В заключительной четверти Джеймс не смог продолжить игру и остался на скамейке. Матч стал вторым для Джеймса после полученной травмы лодыжки, из-за которой он пропустил 20 встреч.

"Он до сих пор испытывает боль в лодыжке. Мы решили не возвращать его на площадку", - сказал Фогель.

Джеймс - четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В текущем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 25,0 очка, делает 7,9 подбора и 7,8 передач.