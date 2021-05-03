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Футбол в России

Зарема Салихова и Юсуф Алекперов вошли в состав совета директоров "Спартака"

Салихова также возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба

ТАСС, 3 мая. Супруга владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова и сын главы "Лукойла" и одного из акционеров клуба Вагита Алекперов Юсуф Алекперов пополнили состав совета директоров футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Совет покинул бывший заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов. Данные решения были приняты на общем собрании акционеров клуба.
Салихова также возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба.

"Спартак" в 27 турах набрал 50 очков и занимает третье место турнирной таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги. Следующий матч команда проведет 3 мая в гостях с тульским "Арсеналом".

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