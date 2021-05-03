Российский велогонщик Власов выступит на "Джиро д'Италия" в составе "Астаны"

ТАСС, 3 мая. Российский велогонщик Александр Власов вошел в состав казахстанской команды "Астана" для участия в престижной многодневке "Джиро д'Италия". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Помимо него в состав вошли испанцы Луис Санчес, Горко Исагирре, итальянцы Фабио Феллине и Самуэле Баттистеллла, казахстанец Вадим Пронский и колумбиец Харольд Техада.

Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.

"Джиро д'Италия" пройдет 8-30 мая в 104-й раз, первая гонка была организована в 1909 году. Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские велосипедисты - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).