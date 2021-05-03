Мбаппе попал в заявку ПСЖ на ответный матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити"

ТАСС, 3 мая. Повреждение футболиста французского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе оказалось несерьезным, и он попал в заявку команды на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити". Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

В пятницу французский клуб сообщил, что нападающий испытывает проблемы с правым голеностопом. Мбаппе пропустил матч 35-го тура чемпионата Франции против "Ланса" (2:1), его участие в игре против "Манчестер Сити" оставалось под вопросом.

Ответная игра 1/2 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и ПСЖ пройдет 4 мая в Манчестере и начнется в 22:00 мск.

Мбаппе 22 года, в нынешнем сезоне француз принял участие в 43 матчах в составе ПСЖ во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 10 голевых передач.