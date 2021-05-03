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КХЛ

"Автомобилист" заключил контракт с канадcким хоккеистом Кормье

Ранее форвард выступал за "Ак Барс"

ТАСС, 3 мая. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" подписал контракт с 30-летним канадским нападающим Патрисом Кормье. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игрок заключил односторонний договор сроком на два года. Его предыдущим клубом был казанский "Ак Барс", в составе которого он забросил восемь шайб и отдал 17 результативных передач в сезоне-2020/2021.

Ранее Кормье выступал за казахстанский клуб КХЛ "Барыс", также он играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Атланту" и "Виннипег". Канадец является победителем и серебряным призером молодежного чемпионата мира.

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