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КХЛ

Хоккеисты Стась и Хохлачев покинули "Авангард"

У игроков закончились контракты

ТАСС, 3 мая. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" принял решение не продлевать контракты с нападающими Андреем Стасем и Александром Хохлачевым. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

Стасю 32 года, в нынешнем сезоне белорус принял участие в 61 матче регулярного чемпионата и плей-офф, забросил одну шайбу и отдал 10 голевых передач.

27-летний Хохлачев сыграл в 82 встречах, в которых набрал 39 (12 голов + 27 голевых передач) очков.

В сезоне-2020/21 "Авангард" впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2.

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