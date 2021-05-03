Хави Грасия уволен с поста главного тренера "Валенсии"

ТАСС, 3 мая. Испанский футбольный клуб "Валенсия" объявил об уходе с поста главного тренера Хави Грасии. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Клуб благодарит вас за вашу работу и преданность делу в течение сезона и желает вам успехов в будущем. Командой будет временно руководить Сальвадор Гонсалес", - говорится в объявлении.

В составе команды выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Грасия возглавлял команду с лета 2020 года. "Валенсия" занимает 14-е место в чемпионате Испании, набрав 36 очков после 34 туров.

Грасии 51 год, он наиболее известен по работе с испанскими "Осасуной" и "Малагой", английским "Уотфордом", а также российским "Рубином".