{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Карацев вышел во второй круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде

В первом круге россиянин обыграл француза Уго Умбера
Аслан Карацев EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Описание
Аслан Карацев
© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

ТАСС, 3 мая. Россиянин Аслан Карацев обыграл француза Уго Умбера в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Мадриде.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу 27-летнего Карацева. Во втором круге россиянин сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, посеянным на турнире под седьмым номером.

Карацев занимает 27-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР. На дебютном для себя турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии 2021 года - он дошел до полуфинала.

Умберу 22 года, он занимает 32-е место в рейтинге, на счету француза два титула ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Великобритании в 2019 году.

Турнир в Мадриде проводится на грунте и завершится 9 мая. Призовой фонд составляет €2,6 млн.

Теги
ATP
Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Церемонии открытия и закрытия Универсиады-2023 пройдут на "Екатеринбург-Арене"
Всемирные студенческие игры пройдут с 8 по 19 августа 2023 года
Читать полностью