Вратарь "Спартака" Селихов сыграет в чемпионате России впервые за два года

ТАСС, 3 мая. Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов впервые с апреля 2019 года выйдет на поле в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В понедельник красно-белые в матче 28-го тура чемпионата России на выезде сыграют с тульским "Арсеналом". Встреча начнется в 16:30 мск. Основной голкипер столичной команды Александр Максименко пропустит игру из-за перебора желтых карточек. Селихов оказался в стартовом составе команды.

Также из-за дисквалификации пропустит встречу защитник "Спартака" Айртон. Капитан команды Георгий Джикия остался в запасе из-за перегрузки сухожилия. С капитанской повязкой на матч с "Арсеналом" красно-белых выведет полузащитник Роман Зобнин.

Полностью стартовый состав столичной команды выглядит следующим образом: Селихов, Самюэль Жиго, Илья Кутепов, Илья Гапонов, Виктор Мозес, Зобнин, Алекс Крал, Наиль Умяров, Квинси Промес, Джордан Ларссон и Александр Соболев.

Последний раз Селихов выходил на поле в составе "Спартака" 6 апреля 2019 года в матче чемпионата России против ЦСКА (0:2) и был заменен из-за травмы. 27-летний вратарь выступает за красно-белых с 2017 года и является чемпионом России сезона-2016/17.