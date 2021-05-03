В "Авангарде" не исключают возвращения Костина из "Сент-Луиса"

"Это особенность чемпионской команды - к ребятам возрастает внимание, в определенный момент это будет гонка финансов. У нас есть потолок зарплат, мы не смогли дать условия [Андрею] Стасю, которые ему дали там, где он продолжит карьеру, его не устроило наше предложение, - сказал Волков. - По поводу Костина мы на связи с "Сент-Луисом", ведем переговоры, мы хотели бы его видеть, чтобы он был в аренде, думаю, есть хорошие шансы договорить с клубом. Мы на постоянном контакте с клубом, посмотрим, какая у него роль в "Сент-Луисе", если у него будет там не складываться, я думаю, у нас есть шансы получить Клима на следующий год, права на него закреплены, и мы с большим оптимизмом смотрим на его будущее".

Волков отметил, что "Авангард" намерен сохранить защитника Оливера Каски и голкипера Шимона Грубеца. "Сейчас идет работа по комплектованию состава на следующий сезон, некоторые уже ушли, ежедневно ведем работу по усилению, мониторим рынок игроков, - отметил Волков. - Сейчас команда ушла в отпуск, и у нас есть как ОСА (ограниченно свободные агенты - прим. ТАСС), так и НСА (неограниченно свободные агенты - прим. ТАСС). Можно констатировать, что Стась и [Алексей] Потапов ушли, мы ведем работу по замене, дали квалификацию [Риду] Буше, договорились, что он улетит, отдохнет и примет решение. Каски также было предложено два года контракта, думаю, что в ближайшее время объявим о его продлении, такая же ситуация с Грубецом, на него есть спрос, и мы ведем работу в этом плане, дали ему достойное предложение, попросили его дать обратную связь, у меня есть предчувствие, что и Буше, и Каски, и Грубец останутся частью команды".

Костину 21 год, в минувшем плей-офф КХЛ он в 24 матчах набрал 9 (5 голов + 4 результативные передачи) очков. Форвард был выбран "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. За "Сент-Луис" он сыграл в четырех матчах и отметился одной заброшенной шайбой. В Американской хоккейной лиге (АХЛ) на его счету 181 матч за три сезона и 82 (29+53) очка.