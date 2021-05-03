Генменеджер "Авангарда" сообщил о намерении сохранить тренерский штаб Хартли

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" намерен продлить контракты с тренерским штабом. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

В штаб Боба Хартли, соглашение которого рассчитано до конца сезона-2021/22, входят тренеры Дмитрий Рябыкин, Константин Шафранов и Сергей Звягин.

"Мы достаточно недавно закончили [сезон], у нас было командное мероприятие, на котором поговорили с ними. Ведем работу по переподписанию [Рябыкина, Шафранова, Звягина], мы хотим оставить этот тренерский тандем, в котором все выполнили свою задачу. Мы в стадии подписания контрактов со всеми тренерами", - сказал Волков.

В минувшем сезоне "Авангард" стал обладателем Кубка Гагарина впервые в истории, обыграв в финальной серии ЦСКА со счетом 4-2. По итогам регулярного чемпионата омский клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции.