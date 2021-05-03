Хавьер Мендес считает, что Хабиб Нурмагомедов станет хорошим тренером

ТАСС, 3 мая. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов может стать хорошим тренером. Такое мнение высказал тренер российского бойца Хавьер Мендес, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на YouTube-канал The Schmo.

"Он станет очень хорошим тренером, он, бывает, ошибается, но быстро учится на ошибках, - сказал Мендес. - Например, когда я разрешил ему войти в клетку в поединке Умара [Нурмагомедова], а сам остался за пределами клетки, он ни слова мне не давал сказать. После всего, что произошло, он у меня спрашивает, что я думаю о нем как о секунданте. Я ему говорю: это было здорово, но ты не давал мне ничего сказать, когда у меня была возможность, он тут же извинился, в следующий раз такого уже не было".

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Джастина Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.