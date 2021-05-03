Шафранов вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

ТАСС, 3 мая. Бывший помощник главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Константин Шафранов вошел в тренерский штаб сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Шафранов будет отвечать за игру национальной команды в большинстве.

"Огромное спасибо "Авангарду" за год плодотворной работы. Это было замечательно время, настала пора двигаться дальше, - сказал Шафранов. - В течение последних двух лет я нахожусь на связи со штабом сборной и сейчас постараюсь помочь национальной команде успешно выступить на чемпионате мира в Риге".

Сборная России в Новогорске продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

Шафранов работал тренером в американском клубе лиги Восточного побережья (ECHL) "Форт Уэйн", а также в командах КХЛ "Амур", "Автомобилист" и "Авангард". В сезоне-2020/21 омский клуб впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина.