"Авангард" заинтересован в хоккеисте юниорской сборной России Свечкове

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб "Авангард" проявляет заинтересованность в нападающем тольяттинской "Лады" и юниорской сборной России Федоре Свечкове. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер омичей Алексей Волков.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что 18-летний Свечков может перейти в один из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Еще работая в ЦСКА, я имел о Свечкове довольно много информации, сейчас за него идет борьба, мы пока за ней наблюдаем со стороны, - сказал Волков. - Есть некоторые нюансы, в первую очередь его родители должны понять, куда он хочет отправиться, наши скауты на связи с ними, общались с самим Федором, но пока мы не знаем, куда он поедет и окажется ли у нас. У него достаточно высокая трансферная стоимость, к тому же пока сложно говорить, что это будущая звезда - в момент становления игроков надо быть осторожными с такими комментариями. Мы бы не отказались от него, но это зависит от желания игрока, родителей и удачного стечения обстоятельств".

В декабре "Авангард" подписал контракт с 16-летним Иваном Мирошниченко. "Мирошниченко довольно неплохо выступает на юниорском чемпионате мира, но многое будет зависеть от того, как он проведет лето. Мы хотим пригласить его и некоторых других хоккеистов молодежной команды, которые хорошо себя проявили, на предсезонные сборы с первой командой, посмотреть, как они себя будут вести, как они видят себя в нашем коллективе, делать выводы будем по результатам тренировок и, возможно, игр. Мы хотим, чтобы как можно больше наших воспитанников выступали в первой команде", - отметил Волков.

В нынешнем сезоне Свечков провел 38 матчей за "Ладу" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и набрал 15 (5 шайб + 10 передач) очков. Также на его счету 15 (4+11) очков в 15 матчах Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) за "Ладью". На юниорском чемпионате мира Свечков сыграл четыре встречи и набрал 7 (4+3) очков. Мирошниченко является победителем юношеских Олимпийских игр, в нынешнем сезоне он провел 20 матчей за молодежный команду "Авангарда" и набрал 15 (5+10) очков.