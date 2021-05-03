"Авангард" планирует принять участие в предсезонном хоккейном турнире в Сочи

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб "Авангард" летом планирует принять участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер омичей Алексей Волков.

В прошлом сезоне "Авангард" отказался от участия в турнире из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

"Мы сейчас формируем план подготовки к следующему сезону совместно с тренерским штабом, - сказал Волков. - В него будет включен тренировочный сбор в Балашихе, далее мы планируем поехать на турнир в Сочи, который мы пропустили в прошлом году. Также есть предложение из Казани для участия в их турнире, но он совпадает по срокам с турниром имени Н. Г. Пучкова, на который мы всегда ездим - сейчас мы находимся в стадии проработки этих нюансов. Предсезонная подготовка, наверное, немного сдвинется по числам, потому что мы долго играли, посмотрим, как будет с обстоять с границами и когда смогут приехать иностранцы, будем отталкиваться от этого".

В сезоне-2020/21 "Авангард" впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2.