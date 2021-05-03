Супервайзера женской молодежной сборной Гаити отстранили от футбола на 10 лет

ТАСС, 3 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) признала виновной супервайзера женской молодежной сборной Гаити Неллу Джозеф в нарушении кодекса этики организации и отстранила ее от футбольной деятельности сроком на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Джозеф обвинили в том, что она не смогла защитить физическую и психическую неприкосновенность находившихся под ее опекой спортсменок, допустив их принуждение к вступлению в сексуальные отношения с бывшим президентом Федерации футбола Гаити (ФФГ) Ивом Жан-Бартом. Разбирательство по делу Джозеф являлось частью расследования в отношении Жан-Барта и других официальных лиц в ФФГ. Они подозреваются в систематических актах сексуального насилия в отношении футболисток, включая несовершеннолетних, в период с 2014 по 2020 год.

Дело в отношении других членов ФФГ еще не завершено. Дисквалификация Джозеф вступила в силу с 3 мая 2021 года, также она оштрафована на 20 тыс. швейцарских франков.