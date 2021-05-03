Бывший игрок ЦСКА Джеймс подписал повторный контракт на 10 дней с клубом НБА "Бруклин"

ТАСС, 3 мая. Выступавший за ЦСКА американский разыгрывающий Майк Джеймс подписал повторный контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" сроком на 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба "Бруклина".

Джеймс подписал свой первый 10-дневный контракт с "Бруклином" 23 апреля и провел шесть матчей в НБА, набирая в среднем 6,2 очка, делая 1,7 подбора и 3,7 передачи за игру.

По ходу сезона ЦСКА неоднократно отстранял Джеймса от игр решением тренерского штаба. За ЦСКА баскетболист выступал с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.

Джеймсу 30 лет, в 2012 году он был участником драфта, но ни один из клубов НБА него не выбрал. Баскетболист ранее играл в НБА за "Финикс" и "Нью-Орлеан" в 2017 и 2018 годах.

"Бруклин" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 43 победы при 22 поражениях. Команда уже гарантировала себе участие в плей-офф. В следующем матче регулярного чемпионата в ночь на 5 мая "Бруклин" сыграет с "Милуоки".