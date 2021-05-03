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Футбол в России

Дюмин считает, что футболисты "Арсенала" могли сыграть лучше со "Спартаком"

Губернатор отметил, что не кредит доверия руководству клуба сохраняется

ТАСС, 3 мая. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин считает, что футболисты "Арсенала" могли сыграть лучше в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со "Спартаком". Об этом Дюмин рассказал газете "Спорт-Экспресс".

Проходившая в понедельник в Туле встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1.

"Могли сыграть лучше. Кредит доверия у руководства [клуба] остается", - сказал Дюмин.

"Арсенал" за две игры до финиша чемпионата России занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. В следующем туре команда сыграет дома с казанским "Рубином", матч состоится 8 мая.

Теги
Российский футболДюмин, Алексей Геннадьевич
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