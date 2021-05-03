Пропустивший из-за травмы больше месяца Малкин вернется в состав "Питтсбурга"

ТАСС, 3 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин 4 мая проведет первый официальный матч после травмы. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на вторник "Питтсбург" встретится с "Филадельфией".

Малкин получил травму 17 марта в домашнем матче регулярного чемпионата против "Бостона" (1:2). Россиянин столкнулся с защитником гостей Джарредом Тинорди в начале встречи и не смог продолжить игру.

В нынешнем сезоне Малкин провел 28 матчей, в которых набрал 24 очка (8 шайб + 16 передач). Россиянину 34 года, он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе "Питтсбурга", а также двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2012, 2014).

"Питтсбург" занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 71 очко после 52 матчей. Команда уже гарантировала себе участие в плей-офф.